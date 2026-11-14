Focus ‘Ndrangheta, controlli tra San Mauro Marchesato e Santa Severina: un’attività sospesa

Controlli straordinari nei comuni di San Mauro Marchesato e Santa Severina, in provincia di Crotone, nell’ambito dell’operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta”. Il servizio, disposto con ordinanza del questore Renato Panvino, ha portato alla sospensione di un’attività commerciale, all’accertamento di un’autofficina abusiva e alla denuncia di un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’operazione è stata organizzata a seguito delle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal viceprefetto vicario Ester Libertini, e ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Nel corso delle verifiche, gli operatori della Polizia Amministrativa, insieme alla Guardia di Finanza e all’ASP, hanno controllato un esercizio commerciale adibito a panificio e privo di insegna. Gli accertamenti hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie e strutturali, a seguito delle quali l’ASP ha disposto la sospensione definitiva dell’attività.

Per le irregolarità riscontrate saranno successivamente valutate le relative sanzioni amministrative. La Guardia di Finanza ha inoltre accertato l’omessa trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, violazione per la quale sarà l’Agenzia delle Entrate a procedere con la sanzione prevista.

Ulteriori controlli sono stati effettuati dalla Capitaneria di Porto, che ha ispezionato tre attività. In un frantoio è stata riscontrata una gestione non conforme delle acque di vegetazione, con la conseguente previsione di prescrizioni in materia ambientale.

La Polizia Stradale ha invece concentrato le verifiche su tre attività del settore automobilistico. In una delle autofficine controllate è stato accertato l’esercizio abusivo dell’attività di meccatronica, svolta senza la prescritta segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza il necessario titolo autorizzativo.

Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.164,33 euro, mentre le attrezzature utilizzate sono state sottoposte a sequestro. È stata inoltre disposta l’immediata cessazione dell’attività, in attesa dei provvedimenti dell’autorità competente.

Per un’altra autofficina e una carrozzeria sono stati richiesti ulteriori documenti amministrativi, sui quali proseguiranno gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di irregolarità.

Parallelamente, le forze dell’ordine hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie stradali. Durante una delle verifiche, i militari della Guardia di Finanza hanno denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico, contestandogli il porto senza giustificato motivo di armi od oggetti atti a offendere.

Complessivamente, l’operazione ha portato al controllo di 438 persone, di cui 93 con precedenti, 287 veicoli e sette esercizi commerciali. Il bilancio comunicato dalla Questura comprende una persona denunciata all’autorità giudiziaria e una sanzione amministrativa.

I controlli rientrano nel piano di prevenzione e contrasto alle irregolarità sul territorio provinciale. La Questura ha annunciato che le attività proseguiranno, con particolare attenzione al rispetto delle normative amministrative, sanitarie, ambientali e di pubblica sicurezza.