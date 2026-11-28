Controlli negli esercizi commerciali, verifiche amministrative e accertamenti lungo le principali arterie stradali. Il territorio di Strongoli è stato interessato da una nuova operazione interforze nell’ambito del Piano nazionale e transnazionale “Focus ’Ndrangheta”, predisposta con ordinanza del questore di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal viceprefetto vicario Ester Libertini. L’attività, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della stessa Polizia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Nel corso dell’operazione, il personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un’ispezione presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso esercizio di raccolta delle scommesse. Al titolare è stato notificato un invito a esibire la documentazione richiesta, non disponibile al momento del controllo. Ulteriori accertamenti saranno effettuati per verificare la regolarità dell’attività e il possesso delle autorizzazioni amministrative previste.

Il personale della Capitaneria di Porto ha invece sottoposto a verifica un’attività di gommista, riscontrando irregolarità nella compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Nei confronti del legale rappresentante della società è stata elevata una sanzione amministrativa di 516 euro. Parallelamente, gli accertamenti condotti da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza lungo le strade del territorio di Strongoli hanno portato alla contestazione di otto violazioni del Codice della Strada.

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno intensificato le attività di controllo del territorio nella città di Crotone, identificando 213 persone, delle quali 50 con precedenti, e sottoponendo a verifica 97 veicoli. Sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada ed effettuati controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, i servizi di prevenzione e controllo del territorio hanno fatto registrare i seguenti risultati:

– 433 persone controllate, di cui 110 con precedenti;

– 266 veicoli controllati;

– 3 esercizi commerciali sottoposti a verifica;

– 1 sanzione amministrativa dell’importo di 516 euro;

– 11 sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Le attività rientrano in un più ampio programma di prevenzione e contrasto dell’illegalità, attraverso il coordinamento delle diverse forze di polizia. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione al rispetto della normativa vigente e alla regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle attività economiche del territorio.