Dal prossimo 13 dicembre tornerà operativa la linea ferroviaria tra Crotone e Sibari, dopo gli interventi di ammodernamento dell’infrastruttura. La riapertura rappresenta una tappa del più ampio programma di potenziamento della dorsale ionica calabrese, con nuove prospettive per la mobilità e lo sviluppo economico dei territori interessati.

A intervenire sull’argomento è l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune di Crotone, Simona Ferraina, che evidenzia le opportunità derivanti dal ripristino dei collegamenti ferroviari, con particolare attenzione ai rapporti tra Crotone e Corigliano-Rossano e alle possibili ricadute sull’aeroporto pitagorico.

Il percorso di ammodernamento della ferrovia ionica ha preso avvio nel 2017, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Calabria. Successivamente è stato approvato il progetto di potenziamento della direttrice Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Ionica, per un investimento complessivo di circa 438 milioni di euro.

Tra gli interventi previsti figurano l’elettrificazione di circa 112 chilometri di linea ferroviaria tra Sibari e Crotone e di ulteriori 58 chilometri tra Crotone e Catanzaro Lido.

Ferraina sottolinea come il programma abbia attraversato diverse stagioni politiche, trovando oggi nuovo impulso attraverso la collaborazione tra Governo e Regione Calabria. L’assessore ricorda inoltre la propria partecipazione a numerosi incontri istituzionali con la Regione, finalizzati a rappresentare le esigenze infrastrutturali del territorio crotonese.

Uno degli elementi di maggiore interesse riguarda i nuovi tempi di percorrenza. Secondo quanto annunciato dall’assessore, il nuovo Intercity consentirà di raggiungere Corigliano-Rossano da Crotone in 52 minuti.

Una riduzione delle distanze che, nella prospettiva delineata dall’amministrazione comunale, potrebbe favorire non soltanto gli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori, ma anche la nascita di nuove relazioni commerciali e imprenditoriali tra le due principali realtà urbane della costa ionica.

Particolare attenzione viene riservata alle potenziali ricadute sul futuro dell’aeroporto di Crotone. Il miglioramento dei collegamenti ferroviari potrebbe infatti rendere lo scalo più accessibile anche ai residenti di Corigliano-Rossano e della Sibaritide, ampliandone il bacino di utenza.

Secondo Ferraina, una maggiore capacità di attrarre passeggeri da altri territori della fascia ionica potrebbe rappresentare un elemento utile nel confronto con le compagnie aeree, favorendo l’attivazione di nuove rotte e l’incremento delle frequenze dei voli.

«Un aeroporto che serve più territori ha, infatti, maggiori possibilità di attrarre nuove rotte e incrementare le frequenze», osserva l’assessore.

La prospettiva illustrata da Ferraina guarda tuttavia oltre il singolo collegamento ferroviario. L’obiettivo è costruire un sistema integrato della mobilità lungo la costa ionica, mettendo in relazione stazioni ferroviarie, porti e aeroporto e agevolando gli spostamenti tra le diverse infrastrutture.

Su questa impostazione, riferisce l’assessore, prosegue il confronto con la Regione Calabria, con l’intento di superare una programmazione basata su interventi isolati e individuare progetti capaci di valorizzare le infrastrutture esistenti attraverso una strategia condivisa.

La riapertura della linea Crotone-Sibari rappresenta, in questo quadro, un’occasione per sviluppare ulteriormente le interlocuzioni istituzionali e rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà territoriali della Calabria ionica.

«Il valore di questi 52 minuti lo misureremo dalla capacità di trasformarli in un’opportunità per costruire relazioni, stringere collaborazioni e attirare investimenti sul nostro territorio», conclude Ferraina, confermando la disponibilità dell’amministrazione comunale di Crotone a contribuire a questo percorso.