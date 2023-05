Facile.it: ancora rincari dell’rc auto per i crotonesi

Ancora brutte notizie per gli automobilisti crotonesi; il rincaro dell’Rc Auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, in appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Crotone per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 4,2% arrivando, ad aprile 2023, a 718,46 euro. Sebbene l’incremento sia il secondo più basso registrato nella regione, l’area risulta essere quella della Calabria dove lo scorso mese assicurare una vettura costava di più.

L’aumento delle tariffe medie rilevato nell’ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province calabresi: a segnare l’incremento più consistente è Cosenza (+18,6%, 546,87 euro), seguita da Catanzaro (+13,4%, 544,56 euro). Rincari inferiori alla media regionale per Reggio Calabria (+5,6%, 592,96 euro) e Crotone (+4,2%, 718,46 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Vibo Valentia (+1,2%, 662,07 euro).

In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Crotone è risultata essere la provincia più cara della regione, Catanzaro la più economica.

I dati completi dell’osservatorio Rc auto a Crotone e provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-crotone.html

Di seguito la tabella riassuntiva delle variazioni regionali e provinciali: