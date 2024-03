Essere una città civile significa pensare anche ai senzatetto

Di Vincenzo Montalcini

Si è parlato molto di come lo scorso anno Crotone abbia dimostrato, dopo i terribili fatti di Steccato di Cutro, di essere una città solidale, che ha adottato idealmente ogni vittima di quella orribile strage. Oggi, però, c’è una questione che mai nessuno ha affrontato davvero e che, viste anche le dimensioni non enormi della nostra comunità, andrebbe finalmente presa di petto, anche per dare una dimostrazione di civiltà.

Parlo dei senzatetto e delle tante persone che dormono per strada. La scorsa estate si è rischiata un’altra tragedia, quando complice anche il caldo infernale sono andate a fuoco le baracche presenti nei pressi della stazione ferroviari, solo la fortuna ha evitato che qualcuno rimanesse coinvolto. Persone che, oggi, probabilmente dormono da qualche altra parte e senza un tetto sopra la testa. Altri hanno trovato riparo, ormai da mesi, sotto le tettoie di piazzale Nettuno, in quei box che dopo lo sgombero di Via Tellini sono rimasti quasi tutti inutilizzati. E ancora altri sono presenti a Parcò Samà, qualcuno ha cercato riparo all’interno di quel che rimane della Abramo Customer Care e altri, sicuramente, sono sparsi in altre zone della città.

Non parliamo di numeri spaventosi e proprio per questo motivo bisognerebbe pensare ad un dormitorio capace di accogliere queste persone, i cosiddetti invisibili dei quali ci si ricorda solo sporadicamente. E se anche l’inverno non è stato così rigido come gli altri anni dormire per strada non deve essere mai facile per nessuno. Adesso, questa non dovrebbe diventare una questione di “competenze”: Comune, Provincia o Curia, qualsiasi soluzione potrebbe andar bene. Il grado di civiltà di una città che si dice da sempre accogliente si dimostra anche da questo, molte cose si stanno muovendo negli ultimi mesi. Questo è sotto gli occhi di tutti. Ma forse è arrivato il momento di pensare ad una struttura capace di accogliere con un tetto chi è in difficoltà e, vi assicuro, non sono solo stranieri. Provate a chiedere ai volontari di On the road.