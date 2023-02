ESCLUSIVA CROTONENEWS: La foto della barca intercettata a largo di Le Castella, ieri intorno alle 22.30

Nei prossimi giorni verranno chiariti diversi aspetti di questa triste vicenda. Quella che vi proponiamo, in esclusiva, è la foto realizzata da un aereo poco prima le 22.30 e riguarda proprio l’imbarcazione naufragata a Steccato di Cutro questa mattina. Era a circa 40 miglia a largo di Le Castella, quindi il barcone ha raggiunto la costa ad una velocità di 5,7 nodi prima impattare con il fondo del mare. Nel pomeriggio si è parlato di due mezzi che sarebbero rientrati per il maltempo dopo la segnalazione per non mettere a repentaglio l’equipaggio. Alcune domande comunque restano: mezzi potenti non riescono a intervenire per le condizioni meteo mentre un barcone riesce a fare altre 40 miglia? E davvero poi non c’era la possibilità di scortarli?