Emergenza idrica, tra due ore alcune zone avranno l’acqua: ecco quali

Emergenza Idrica – Aggiornamento

Comunicazione Congesi

Considerata la portata in arrivo dal lago S.anna al momento è possibile alimentare solo il serbatoio di Vescovatello basso.

Pertanto tra circa 2 ore l’erogazione idrica riprenderà nelle zone servite dal detto serbatoio:

via Cutro, Fondo Gesù, Borgata S. Francesco, via V.Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via C.Colombo, viale Regina Margherita

Seguiranno aggiornamenti