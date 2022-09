Emergenza acqua: i lavori riprenderanno domani mattina nella speranza di riavere il servizio tra lunedì e martedì

La ditta che sta eseguendo i lavori alla perdita registrata presso Timpa del Salto, per conto del Consorzio di Bonifica, prevede di concludere i lavori entro la mattinata di domani.

Successivamente alla riapertura dell’acqua verso il potabilizzatore occorreranno ulteriori ore affinché la stessa possa essere inviata ai serbatoi cittadini che avranno necessità di riempirsi per fornire il servizio idrico presso le utenze cittadine. Si lavora per ripristinare la situazione ed il regolare servizio idrico entro la notte di domani. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è già preallertato, in caso che i tempi dovessero slittare, a prevedere con l’ausilio della Protezione Civile, Calabria Verde e Congesi, un servizio di autobotti

Per situazioni di emergenza è attivo il numero verde Congesi