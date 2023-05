Ecco i provvedimenti alla viabilità per il pellegrinaggio e l’accoglienza del Quadricello

Al fine di consentire il tradizionale Pellegrinaggio a Capo Colonna e l’accoglienza del Quadricello e la Solenne Processione di rientro in Basilica Cattedrale sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta con rimozione coatta:

• su piazza Duomo, piazza Pitagora e via Silvio Messinetti, dalle ore 07:00 di giorno 19 maggio 2023 alle ore 07:00 di lunedì 22 maggio 2023;

• ambo i lati, su via Vittorio Veneto, via Roma, viale Gramsci, Piazzale Cimitero, Parcheggio orario Borgata Giardini ( Corso Mazzini) e su viale Magna Grecia sino a Casarossa, dalle ore 20.00 di sabato 20 maggio 2023 alle ore 05:00 domenica 21 maggio 2023;

• su via L. Gallucci nel tratto compreso tra via G. Corigliano e viale A. Gramsci, dalle ore 20.00 di sabato 20 maggio 2023 alle ore 05:00 domenica 21 maggio 2023;

• ambo i lati, su via Nuova Poggioreale, via Cristoforo Colombo, Piazza Rino Gaetano, Piazza Marinai d’Italia, Molo Porto Nuovo e via Interna Marina da incrocio via Osservanza fino incrocio con via Tellini, dalle ore 13:00 alle ore 24:00 di domenica 21 maggio 2023;

– il divieto di transito fatta eccezione dei mezzi autorizzati per i servizi televisivi e fotografici, nonché quelli adibiti al trasporto dei diversamente abili, Trasporto Pubblico Locale, Mezzi di Soccorso e Forze dell’Ordine:

• dall’inizio del piazzale Cimitero fino a Casarossa (Viale Magna Grecia) dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di domenica 21 maggio 2023, mentre il tratto successivo ovvero quello compreso tra Casarossa ed il Santuario di Capocolonna è opportunamente regolamentato con ordinanza della Provincia di Crotone n.08/2023 del 02.05.2023;

• su Molo Porto Nuovo – Piazza Marinai d’Italia – Piazza Enrico Berlinguer – via Interna Marina, via Nuova Poggioreale, I,II,III,IV e V traversa di via Reggio, I traversa di via Nuova Poggioreale, via Antonio Daniele e via Luigi Pantusa, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di domenica 21 maggio 2023; • su Piazza Pitagora e Via Silvio Messinetti, dalle ore 20:00 di sabato 20 maggio 2023 alle ore 02:00 di domenica 21 maggio 2023 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di domenica 21 maggio 2023;

• su via L. Gallucci nel tratto compreso tra via G. Corigliano e viale A. Gramsci, dalle ore 02:00 alle ore 6:00 di domenica 21 maggio 2023;

• su Viale Gramsci, Via Roma e Via Vittorio Veneto dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di domenica 21 maggio 2023