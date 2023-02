Donna finisce fuori strada nei pressi di Belvedere Spinello, necessario l’intervento dell’elisoccorso

Questa mattina, alle ore 10 circa, una squadra Vigili Del Fuoco del comando di Crotone è intervenuta per incidente stradale sulla Sp30 per Belvedere Spinello: un’autovettura Peugeot 206, con alla guida una signora, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada.

Personale VV.F., congiuntamente al personale 118, ha provveduto ad estrarre la conducente dal veicolo ed affidarla alle cure del personale sanitario dell’elisoccorso, nel frattempo atterrato sul luogo del sinistro, per il successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Presente sul posto una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.