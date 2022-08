Dodici milioni per bonificare la scuola di San Francesco dal cic

E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC (Conglomerato Idraulico Catalizzato)

Un programma di interventi per oltre 12.000.000 di euro che prevede la bonifica dell’area della scuola “S. Francesco” dove tra l’altro sono in corso anche i lavori previsti dal progetto “Antica Kroton”.

Un lavoro di squadra tra il funzionario comunale Ing. Danilo Pace e i professionisti incaricati ing. Massimiliano Berlingieri e il geologo Cesare Basile che ha portato alla redazione del progetto esecutivo di bonifica dettagliato in tutti i suoi interventi dalla relazione tecnico generale alla relazione geologica e geotecnica, oltre al piano di sicurezza e di coordinamento e layout di cantiere.

Il dirigente ad interim del settore Ambiente Francesco Iorno ha proceduto, con determina dirigenziale, alla approvazione del progetto esecutivo che segna una fase importante per il recupero dell’area

La soluzione progettuale proposta individua completamente i lavori da realizzare ed è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e la stessa è corredata da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Il Rup (responsabile unico del procedimento) è l’ing. Francesco Ciccopiedi.