Disservizio idrico, slitta a oggi pomeriggio la turnazione prevista nella zona di Tufolo

“I lavori di riparazione, in più punti, della condotta di adduzione al potabilizzatore a cura del Corap stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Per quanto attiene la turnazione del servizio idrico, gestita da Congesi, si prevede per le zone Tufolo – Farina lo slittamento dell’erogazione del servizio domani 27 maggio nel primo pomeriggio per la necessità di avere adeguata fornitura, da parte di Sorical, dall’indotto di S.Anna al serbatoio di Vescovatello alto.

Restano confermate le cinque postazioni del servizio fornito dalle autobotti a cura della Protezione Civile e di Calabria Verde dalle ore 8.00 alle ore 20.00″. A renderlo noto, nella tarda serata di ieri, è stato il Comune di Crotone