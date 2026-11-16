Disservizi idrici nel Crotonese, stop all’acqua per un problema elettrico

Un guasto elettrico all’impianto di potabilizzazione Neto provoca una nuova interruzione della distribuzione idrica in diverse zone del Crotonese. A comunicarlo è Sorical, che ha annunciato la chiusura temporanea del serbatoio di Marturana, necessaria per ristabilire le condizioni di accumulo dell’acqua. Il disservizio riguarda sette località: Margherita, Gabbella, Cantorato, Bucchi, Iannello, Brasimato e Carpentieri.

Secondo quanto riferito dalla società, l’anomalia si è verificata nell’impianto di sollevamento che serve la condotta diretta al serbatoio di Marturana. Il problema ha reso necessario sospendere temporaneamente l’erogazione, così da permettere il ripristino di livelli di accumulo adeguati.

I residenti delle zone interessate dovranno quindi attendere la mattinata di martedì 17 novembre per il ritorno alla normale distribuzione idrica. Sorical indica infatti nelle ore 7:00 di domani l’orario previsto per la ripresa regolare del servizio.