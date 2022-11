Derby, la Curva Sud: “Vogliono scoraggiarci, ma raggiungeremo Catanzaro anche a piedi”

“Non possiamo più stare in silenzio! Siamo ormai arrivati al culmine della nostra pazienza: a 72h da una delle partite più importanti della stagione, non sappiamo ancora dove e come fare i biglietti validi per l’incontro. È chiaro che tutto questo è un piano per scoraggiare il popolo rossoblu, ma vi informiamo che verremo a piedi, con ogni mezzo!

La vergogna che si sta alimentando in queste ore non fa che umiliare persone che si troveranno a fare biglietti nell’unico punto vendita della provincia di Crotone della metratura di 50 mq. Il vero rischio di questa partita lo state creando voi.

Crotone oggi chiede rispetto, Crotone oggi chiede chiarezza, siamo passati dalla difficoltà a reperire mezzi all’impossibilità di avere il tagliando valido per la partita.

Chiediamo agli organi preposti di avere rispetto per la nostra tifoseria!

Noi siamo crotonesi, noi siamo cittadini di questa città e pretendiamo risposte.

La curva sud Crotone,

Da sempre a difesa del nostro territorio!”