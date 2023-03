Il camper di “On The Road”, che da anni grazie ai volontari garantisce un pasto caldo ai senza tetto (e non solo), nella città di Crotone, è stato danneggiato mentre era parcheggiato nel centro cittadino, in via Mario Nicoletta. È stata, in particolare, distrutto il parabrezza. Un atto che rende di fatto impossibile l’utilizzo del mezzo.

Ai ragazzi di On the road tutta la solidarietà della redazione di Crotonenews.