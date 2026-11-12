Dal sequestro alla solidarietà: la Guardia di Finanza dona 2,5 tonnellate di pellet alle famiglie bisognose

Circa 2,5 tonnellate di pellet confiscato, anziché essere distrutte, saranno destinate alle famiglie in difficoltà del territorio crotonese. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone ha consegnato oltre 160 sacchi di combustibile all’organizzazione di volontariato “Il Cireneo”, che gestisce in città la Mensa dei Poveri “Padre Pio”.

La donazione è avvenuta nei giorni scorsi e consentirà all’associazione di distribuire il materiale alle famiglie bisognose, offrendo un sostegno concreto in vista dell’arrivo della stagione invernale.

Il pellet era stato sequestrato nell’ottobre del 2022 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone, nell’ambito di un’attività di contrasto alle frodi commerciali.

Gli accertamenti avevano evidenziato una differenza tra le caratteristiche effettive del combustibile e quelle dichiarate sulle confezioni. In particolare, il prodotto presentava un potere calorifico inferiore rispetto a quello indicato sugli involucri, una difformità ritenuta idonea a trarre in inganno gli acquirenti e ricondotta al reato di frode nell’esercizio del commercio.

Il materiale, successivamente confiscato, sarebbe stato normalmente destinato alla distruzione. La Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, e il Tribunale, nella persona del giudice Chiara Daminelli, hanno invece autorizzato la devoluzione a fini benefici, dopo aver accertato che le irregolarità riscontrate non compromettessero l’idoneità del pellet all’utilizzo.

La consegna è stata effettuata presso la sede dell’organizzazione di volontariato, alla presenza dell’assistente spirituale monsignor Pancrazio Limina.

L’iniziativa unisce il contrasto alle irregolarità commerciali a un intervento di solidarietà, permettendo di recuperare un prodotto ancora utilizzabile e destinarlo a persone che necessitano di un sostegno per il riscaldamento domestico.

La Guardia di Finanza ha inoltre richiamato l’attenzione sulle conseguenze delle frodi in commercio, che possono danneggiare sia i consumatori sia gli operatori economici che rispettano le normative.

Per le famiglie che riceveranno il pellet, la donazione rappresenterà un aiuto concreto per affrontare le spese legate al riscaldamento durante i mesi più freddi.