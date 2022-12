Cutro: Vigili del fuoco impegnati tra l’incendio in una palazzina e il salvataggio di un cane

Nella giornata di ieri tre squadre dei vigili del fuoco di Crotone sono state impegnate dalle 14:30 per lo spegnimento di un sottotetto in via Verona a Cutro. L’incendio si è propagato dalla canna fumaria, sul posto con l’autopompa e autobotte anche l’autoscala per accedere dalla parte alta della palazzina. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

In un altro intervento, in zona calanchi di Cutro, è stata attivata anche la squadra USAR (Urban Search And Rescue) da Catanzaro, per il salvataggio di un cane in un fosso profondo più di 15m. Dopo qualche ora l’animale è stato recuperato e messo in salvo.