Volo Roma-Crotone, Voce: “Occhiuto era sicuro di un esito favorevole, adesso subito un nuovo bando”

Restiamo profondamente delusi, come tutti i cittadini di Crotone, della sua provincia e siamo certi di tutta la fascia ionica per la mancata partecipazione di compagnie di volo al bando di gara emanato da Enac per la rotta Crotone – Roma Fiumicino.

Ci eravamo battuti, in sede di conferenza dei servizi, affinché questa rotta fosse inserita nel bando di gara.

Le parole del presidente della Regione Occhiuto, in occasione di una sua recente visita a Crotone alla vigilia della conclusione della gara, che si era detto certo della partecipazione di almeno tre compagnie, confortavano questa nostra speranza.

L’esito è stato diverso.

Le parole espresse, sull’esito della gara, dall’amministratore unico di Sacal Franchini manifestano altrettanto stupore.

Tuttavia nessun crotonese desiste da questa battaglia che è fondamentale per la nostra città.

Che si faccia in fretta un nuovo bando ed al riguardo chiederemo al Governatore Occhiuto e allo stesso amministratore Sacal un incontro urgente al fine di conoscere tutti i passi che intendono compiere per mettere fine all’isolamento della nostra città.

Il sindaco

Vincenzo Voce