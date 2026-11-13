Crotone, violento incidente stradale nella zona di Farina: diverse auto coinvolte, tre feriti e traffico interrotto

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, venerdì 13 novembre, nella zona di Farina, a Crotone, nei pressi di via Nazioni Unite. Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte quattro automobili.
Il bilancio provvisorio è di tre persone ferite, trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Tra queste una donna, rimasta incastrata nell’abitacolo di una delle vetture e soccorsa dai Vigili del Fuoco. Le condizioni delle persone coinvolte sono ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti e la gestione della viabilità. La circolazione è stata temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.
Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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