Crotone, un arresto per droga

Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Crotone che, nel pomeriggio lunedì scorso, sono intervenuti in un’area popolare della città pitagorica.

Gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone, insospettiti da frequenti movimenti nei pressi dell’abitazione di un 54 enne crotonese, N.V., decidevano di perquisire l’appartamento: con non poche difficoltà dovute alla presenza di una cancellata metallica posta a protezione della porta d’ingresso di casa che ne ostacolava l’accesso, riuscivano comunque ad entrarvi, sorprendendo lo spacciatore mentre cercava di far sparire un sacchetto di plastica tramite lo scarico del water.

Nonostante il maldestro tentativo del N.V., la pervicace azione dei militari dell’Arma ha consentito di recuperare il “pacchetto” direttamente dal pozzetto di scarico fognario situato all’esterno della palazzina popolare, in corrispondenza del bagno dell’abitazione, che è risultato contenere circa 18 grammi di eroina, suddivisa in più di 30 dosi, pronte per la vendita.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello stesso giorno è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.