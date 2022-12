Crotone, svitati i connettori dell’albero di Natale in Piazza Pitagora

Nella giornata di ieri domenica 11 dicembre alle ore 17:00 l’Albero di Natale in Piazza Pitagora non si è illuminato. Varie sono state le segnalazioni pervenuteci e a tal proposito i tecnici in maniera tempestiva hanno effettuato un sopralluogo. Fortunatamente hanno provveduto a risolvere il problema almeno in parte in quanto non tutte le luci hanno ripreso il loro normale funzionamento.

Lunedì mattina alle ore 8:00, in seguito ad un ulteriore verifica dagli stessi, è emerso che molti connettori sono stati svitati da ignoti, probabilmente tra la notte di sabato e la domenica mattina.

Quanto accaduto è spiacevole per tutta la cittadinanza intrepida per le festività natalizie infatti l’albero rappresenta il punto preferito per foto ricordo.

Il presente comunicato è stato realizzato per sensibilizzare e informare la cittadinanza tutta su quanto effettivamente accaduto.

FenImprese Crotone