Crotone: “Tombini tappati in centro”

“Alcuni dei tombini in centro sono completamente otturati”. È la segnalazione che viene fatta da Marco Greco, cittadino crotonese, attraverso una diretta fatta su Facebook nel centro città, esattamente all’incrocio tra via Roma e via Daniele. Lo stesso utente, spostandosi di circa 500 metri, mostra un altro tombino tappato, dal quale esce in maniera copiosa l’acqua. Non è la prima segnalazione che ci arriva di questo tipo, la problematica è emersa ancora di più oggi che la pioggia sta cadendo in maniera copiosa sulla città.