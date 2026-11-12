Crotone, tenta di forzare un distributore automatico con un piede di porco: arrestato

Sorpreso all’interno di un locale con distributori automatici mentre tentava di forzare uno degli apparecchi utilizzando un piede di porco. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Crotone con le accuse di tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti a offendere.

L’intervento è avvenuto nel corso della notte, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di una persona intenta ad armeggiare all’interno dell’attività commerciale.

Gli agenti delle Volanti, arrivati sul posto, hanno individuato l’uomo all’interno del locale adibito alla vendita automatizzata di bevande e snack.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il sospettato avrebbe precedentemente forzato la saracinesca d’ingresso, riuscendo a sollevarla parzialmente e a introdursi nell’esercizio.

Una volta all’interno, avrebbe utilizzato un piede di porco per tentare di aprire uno dei distributori automatici e impossessarsi del denaro e dei prodotti contenuti nell’apparecchio.

L’arrivo degli agenti ha consentito di interrompere il tentativo di furto prima che venissero sottratti beni. L’uomo è stato bloccato e disarmato.

Un particolare emerso durante l’intervento riguarda l’abbigliamento del sospettato, che al momento dell’arresto indossava un paio di pantofole. Una circostanza evidenziata anche nella nota diffusa dalla Questura.

Dagli accertamenti condotti dalla Polizia sarebbe inoltre emerso che l’uomo era già coinvolto in precedenti episodi di furto ai danni degli stessi distributori automatici, più volte presi di mira nel corso del tempo.

L’arresto si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Crotone, Renato Panvino, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla tutela delle attività commerciali.

La Questura ha infine sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e delle segnalazioni tempestive al 112, che in questo caso hanno consentito alle pattuglie di intervenire mentre il presunto responsabile era ancora all’interno dell’esercizio.