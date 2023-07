Crotone piange Nando Spina, ragazzo perbene e amico di tutti

Non ricordo una volta che ci siamo lasciati senza una battuta, non ricordo una partita di calcio senza le sua urla nelle orecchie. La voglia di stare in mezzo agli altri, di essere “competitivo” per gioco, la voglia di commentare poi quanto avevamo fatto prima. Perché in fondo il momento più bello era quello. Prendersi in giro, darsi qualche calcio, cadere e ridere e poi rialzarsi.

Nella vita di tutti i giorni era quello che se non lo vedevi per strada ti urlava dall’altra parte del marciapiede per il caffè. E la sua voce la riconoscevi anche in mezzo ai botti della Festa della Madonna. “Chistu è Nando Spina!”.

In queste ore gli amici, perché ne aveva tanti, lo stanno salutando increduli. Forse perché con il suo modo di fare era la persona più lontana dall’idea della morte, anche se nelle cose serie era sensibile e attento.

Vorremmo che anche questo fosse uno scherzo, lo vorremmo davvero.

Anche noi restiamo increduli, nella speranza che quell’abbraccio arrivi.

Da Vincenzo Montalcini, Bruno Palermo e tutta la redazione di Crotonenews giungano le condoglianze sincere alla famiglia.