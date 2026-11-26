Avrebbe perseguitato e minacciato di morte l’ex compagna, anche attraverso strumenti informatici. Un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico dalla Polizia di Stato di Crotone, in quanto indagato per atti persecutori.

La vicenda risale allo scorso mese di ottobre, quando la donna si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando una serie di presunte condotte persecutorie da parte dell’ex compagno, accompagnate da gravi minacce di morte.

In seguito alla denuncia, gli investigatori della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile di Crotone hanno attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, avviando gli accertamenti e adottando iniziative finalizzate alla protezione e al sostegno della donna.

Le dichiarazioni della persona offesa e gli ulteriori elementi acquisiti durante le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, hanno consentito di ricostruire un quadro indiziario sulla base del quale è stata avanzata la richiesta di una misura cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha accolto l’istanza, disponendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti dell’indagato. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere promossa dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, con particolare attenzione alla tempestività degli interventi e alla tutela delle vittime.

La Polizia di Stato ricorda inoltre la possibilità di utilizzare l’applicazione YouPol per trasmettere segnalazioni, anche in forma anonima, riguardanti episodi di maltrattamento, violenza di genere, bullismo e diffusione non consensuale di contenuti intimi, fenomeno noto come revenge porn.

Il procedimento si trova nella fase preliminare delle indagini. L’uomo è pertanto da considerarsi innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.