Tornerà a riunirsi lunedì 30 novembre il Consiglio comunale di Crotone. La seduta, convocata in sessione ordinaria e pubblica, è in programma alle ore 16 nella sala consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

La convocazione è stata disposta dal presidente dell’assemblea cittadina, Antonio Megna, a seguito della conferenza dei capigruppo del 25 novembre, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto comunale e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Qualora si rendesse necessaria una seconda convocazione, l’assise si riunirà martedì 1° dicembre, alla stessa ora e nella medesima sede.

Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, tutti riguardanti la gestione finanziaria dell’ente, con particolare riferimento alle variazioni del bilancio di previsione e al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Nel dettaglio, il Consiglio comunale sarà chiamato a esaminare:

La ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 436 del 16 novembre 2026;

Le ulteriori variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla soccombenza nella sentenza n. 1538/2026 del TAR Calabria;

Il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio relativo al procedimento RG n. 1001/2020, definito con sentenza n. 135/2026 del Tribunale civile di Crotone.

Quella del 30 novembre non sarà l’ultima seduta dell’anno. Come anticipato dal presidente Antonio Megna, sono previsti ulteriori appuntamenti dell’assemblea cittadina entro la fine di dicembre.

«Il Consiglio comunale ha portato avanti finora un lavoro costante e proficuo, affrontando i diversi temi iscritti all’ordine del giorno e garantendo continuità all’attività istituzionale. La seduta del 30 novembre rappresenta il primo di ulteriori appuntamenti che si terranno entro la fine dell’anno. L’obiettivo è proseguire su questa linea, continuando a lavorare con serietà e spirito di collaborazione, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità dell’assemblea consiliare», dichiara Megna.