Dopo le comunicazioni delle scorse ore, secondo le quali si spera di avere il servizio nella notte tra lunedì e martedì, è stata richiesta ufficialmente l’attivazione delle autobotti, visto che le tempistiche non possono essere precise. I lavori, infatti, sono stati interrotti e riprenderanno domani mattina. Una volta ultimati ci vorranno i tempi tecnici per far arrivare l’acqua nelle abitazioni.