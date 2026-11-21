Controlli straordinari della Polizia di Stato tra Crotone e Cirò Marina, con 587 persone identificate, 319 veicoli controllati e diverse irregolarità riscontrate in un esercizio commerciale. È il bilancio dell’attività di prevenzione disposta dal questore di Crotone, Renato Panvino, che ha coinvolto numerosi uffici e reparti della Polizia.

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati 22 posti di controllo, 16 verifiche domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e un’ispezione presso un’attività commerciale. Il servizio si è concluso con una sanzione amministrativa e due violazioni al Codice della Strada.

L’attività ha coinvolto il personale della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Digos e del Reparto Prevenzione Crimine.

Particolare attenzione è stata riservata alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi o a misure di prevenzione. Gli agenti della Divisione Anticrimine hanno effettuato 16 controlli domiciliari, riguardanti anche soggetti sottoposti a misure per reati in materia di stupefacenti e associazione di stampo mafioso, oltre a persone sottoposte alla sorveglianza speciale.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha invece identificato 14 cittadini extracomunitari, tutti risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale. Sono state inoltre effettuate verifiche sulle dichiarazioni di ospitalità presentate in loro favore.

I servizi hanno interessato anche le principali arterie stradali. La Polizia Stradale ha identificato 28 persone, di cui otto con precedenti, e controllato 27 veicoli, elevando due sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha concentrato le verifiche nelle aree vicine alla stazione e lungo le principali strade cittadine, identificando 72 persone, di cui 18 con precedenti, e controllando 50 veicoli.

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno invece identificato 97 persone, delle quali 26 con precedenti, e sottoposto a controllo 60 veicoli.

Nel corso dell’operazione, il personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un’ispezione presso un esercizio di vicinato destinato alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

Durante il controllo è stata individuata una dipendente che, secondo quanto accertato dagli agenti, non risultava regolarmente assunta. È stata inoltre rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza la necessaria autorizzazione.

Per entrambe le circostanze è prevista una segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, che procederà agli accertamenti e agli eventuali provvedimenti di competenza.

Gli agenti hanno inoltre contestato al titolare dell’attività l’ampliamento della superficie di vendita e la commercializzazione di prodotti non alimentari senza la preventiva presentazione della prescritta Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per queste irregolarità è stata elevata una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta pari a 5.164 euro. La situazione sarà segnalata anche al sindaco per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L’ispezione ha fatto emergere ulteriori criticità di natura igienico-sanitaria e strutturale. Tra queste, l’utilizzo di un locale destinato a servizio igienico come deposito di prodotti alimentari.

È stato quindi richiesto l’intervento del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, che ha impartito specifiche prescrizioni per eliminare le irregolarità riscontrate, riservandosi di valutare successivamente l’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.

Parallelamente, gli agenti delle Volanti impegnati nei servizi ordinari di controllo del territorio nel capoluogo hanno identificato 352 persone, di cui 77 con precedenti, e controllato 180 veicoli.

Nel complesso, secondo i dati diffusi dalla Questura, l’attività di prevenzione tra Crotone e Cirò Marina ha portato all’identificazione di 587 persone, delle quali 152 con precedenti, e al controllo di 319 veicoli.

I servizi rientrano nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati, con particolare attenzione alla vigilanza del territorio, al rispetto delle normative amministrative e alla verifica delle condizioni di regolarità delle attività commerciali.