Crotone, controlli straordinari delle volanti: sequestro di marjuana e hashish

Continuano i servizi straordinari da parte delle volanti della Questura, costantemente impegnate nell’attività di prevenzione attraverso un capillare controllo del territorio del capoluogo, nonché nell’attività repressiva di ogni forma di illegalità. Nei posti di blocco istituiti nei punti nevralgici della città nell’ultimo fine settimana, sono state controllate complessivamente 154 autovetture, identificate 288 persone, e rilevate 10 infrazioni ad codice della strada, per cui si è proceduto alle relative contestazioni.

Nell’ambito di tali attività, sono state effettuate alcune perquisizioni, che hanno consentito di rinvenire sostanza stupefacente.

In particolare, all’interno di un garage aperto, in stato di abbandono, sono stati rinvenuti, abilmente occultati, diversi involucri di stupefacente, pronti per lo spaccio al minuto, contenenti complessivamente 166 grammi di marjuana e 60 grammi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, al momento a carico di ignoti, per cui sono in corso attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per individuare il responsabile della detenzione dello stupefacente.