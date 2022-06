Crotone, controlli della Polizia sul possesso di armi: sequestri e denunce

Nell’ambito dei servizi di controllo ai possessori di armi, personale della locale Divisione PASI – Squadra Amministrativa ha effettuato negli ultimi mesi nel comune di Crotone una serie di riscontri finalizzati al possesso di idonea certificazione medica attestante i requisiti psicofisici.

Al termine delle oltre 2000 verifiche effettuate è stato necessario inoltrare 836 diffide a soggetti che non hanno adempiuto alla prescrizione di produrre idonea certificazione medica, per come previsto entro i termini richiesti.

A tali diffide 514 possessori di armi hanno ottemperato, inoltrando o consegnando idonea documentazione medica, mentre per oltre 300 è stato necessario procedere ai controlli domiciliari.

Dalle attività di verifica effettuate dal predetto personale, 40 persone sono state denunciate a vario titolo (omessa custodia, detenzione abusiva di armi e munizioni, omessa comunicazione di cambio luogo di residenza) e sono state sequestrate 70 armi (32 corte e 38 lunghe) ed oltre 600 munizioni di vario calibro.

Inoltre, cautelarmente, sono state ritirate 22 armi ed oltre 400 munizioni a diversi titolari i quali avranno a disposizione 150 giorni per cedere formalmente le armi a soggetti autorizzati ovvero chiederne la distruzione, fatta salva la facoltà di eventuali ricorsi amministrativi.

Ulteriori accertamenti e controlli verranno effettuati nelle prossime settimane.