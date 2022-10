Crotone-Avellino: predisposta la chiusura di alcuni esercizi commerciali

Con ordinanza sindacale in occasione dell’incontro di calcio F.C. Crotone – Avellino del prossimo 8 ottobre è stata disposta, per le considerazioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, la chiusura temporanea di tutte le attività commerciali presenti nel tratto di strada compreso tra piazza Corrado e via Ugo Foscolo, nonché del bar sito all’interno del distributore ENI dalle ore 15.00 del giorno 8 ottobre e sino a cessate esigenze operative in occasione delle citato incontro di calcio che si svolgerà presso lo stadio comunale “Ezio Scida”