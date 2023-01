Crotone, arrestato dalla Squadra Mobile un 34enne per detenzione di cocaina e marjuana

Nel corso dei servizi predisposti nel capoluogo dalla Questura, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile ha proceduto in Piazza Mercato al controllo di un crotonese di 34 anni, rinvenendo nel marsupio che indossava 4 involucri termosaldati, contenenti oltre 1 grammo di cocaina, pronti per la vendita al munito.

Il rinvenimento delle dosi ha indotto gli operatori ad estendere gli accertamenti presso l’abitazione del predetto ove, all’interno di uno sgabuzzino, è stata rilevata la presenza di un contenitore di plastica, contenente altra sostanza stupefacente tipo marjuana, per complessivi 70 grammi, oltre alla somma di oltre 2400 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelare di due fucili da caccia, legalmente detenuti dal giovane all’interno della sua abitazione.

All’esito dell’attività, il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il predetto è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone.