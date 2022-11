La Protezione Civile Regionale ha emesso aggiornamento del bollettino meteo, livello di Allerta Giallo, per oggi 29 novembre 2022 fino alle ore 24.00 e LIVELLO ARANCIONE per domani 30 novembre 2022 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è stato già attivato da oggi n previsione dell’allerta Arancione diramata per il 30 novembre.