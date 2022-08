Crisi idrica: predisposto un piano straordinario

Si è verificata, questa mattina, una grave perdita alla condotta Corap addutrice al potabilizzatore.

I tecnici del Corap sono al lavoro per ripristinare il danno che presenta notevoli difficoltà di intervento.

Tale danno comporta l’impossibilità di approvvigionare i serbatoi cittadini

A seguito della situazione emergenziale creatasi è stato convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile al quale hanno partecipato Consorzio di Bonifica, Sorical e Congesi.

E’ stato predisposto un piano di intervento straordinario per gestire l’emergenza con l’ausilio della Protezione Civile Regionale e Calabria Verda per prevedere autobotti sul territorio cittadino.

Inoltre è stata previsto l’aumento della portata d’acqua dall’invaso di S. Anna verso il serbatoio di Trafinello.

Seguiranno ulteriori comunicazioni per informare sulla dislocazione delle autobotti e in relazione all’evolversi della situazione rispetto al danno verificatosi.