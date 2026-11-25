Avrebbe violato la misura cautelare che gli imponeva di mantenersi a distanza dai luoghi frequentati dall’ex moglie, spingendosi fino nei pressi dell’abitazione della donna. Per questo motivo, nel tardo pomeriggio di sabato 21 novembre, i carabinieri della Stazione di Cotronei hanno arrestato un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo era sottoposto dallo scorso mese di luglio al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex coniuge, provvedimento adottato in seguito a condotte precedentemente segnalate all’autorità giudiziaria.
Secondo quanto riferito dai militari, il 37enne avrebbe raggiunto le vicinanze dell’abitazione della donna, oltrepassando il limite di distanza stabilito dal giudice e contravvenendo così alle prescrizioni della misura cautelare.
L’intervento dei carabinieri ha consentito di interrompere la presunta violazione e tutelare la sicurezza della donna.
Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio, dove rimarrà in custodia in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela delle persone vulnerabili condotte dall’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio.
Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso dell’iter giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
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