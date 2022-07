Controlli straordinari della Polizia: sequestrata cocaina e un coltello a serramanico

Diversi posti di controllo sono stati effettuati nel capoluogo dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno interessato diverse zone della città.

Complessivamente, le volanti hanno proceduto al controllo di 76 autovetture, all’identificazione di 149 persone, al controllo di 18 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, ed hanno contestato 10 violazioni al codice della strada.

Un giovane di 20 anni, noto agli operatori, che conduceva un ciclomotore senza casco, è stato fermato per essere sottoposto a controllo; a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di nove dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi, e pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica, in stato di libertà, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti; il ciclomotore sul quale viaggiava, sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è stato sottoposto a fermo amministrativo; una ulteriore violazione gli è stata contestata perché privo della patente di guida, mai conseguita.

Un crotonese di 49 anni, sottoposto a controllo e quindi a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri, che è stato sequestrato, e quindi il soggetto è stato denunciato alla medesima Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di arma impropria.