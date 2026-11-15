Controlli nel Crotonese, fugge all’alt e si scontra con l’auto della Polizia: denunciato

Controlli straordinari della Polizia di Stato tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto, con 497 persone identificate, 210 veicoli controllati, una denuncia e diverse sanzioni amministrative. È il bilancio dell’operazione disposta dal questore Renato Panvino, che ha coinvolto numerosi uffici e reparti della Questura e delle specialità della Polizia.

L’attività, finalizzata alla prevenzione dei reati e alla verifica del rispetto delle normative vigenti, ha interessato le principali arterie stradali, le attività commerciali e le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Tra gli episodi più significativi, la denuncia di un giovane che, alla guida di un motociclo, non si è fermato all’alt intimato dagli agenti durante un posto di controllo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il mezzo era già stato segnalato da una pattuglia della Stradale per una condotta ritenuta sospetta. Alla richiesta di fermarsi, il conducente si è dato alla fuga, dando origine a un inseguimento lungo una strada provinciale.

La corsa si è conclusa quando il motociclo, durante la manovra di arresto, è entrato in collisione con la vettura di servizio. Il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Nel corso dell’operazione, la Polizia Amministrativa ha inoltre effettuato un’ispezione in un esercizio commerciale specializzato nella vendita, lavorazione e riparazione di oggetti preziosi.

Gli accertamenti hanno evidenziato diverse irregolarità autorizzative. Il titolare, infatti, disponeva soltanto di un’autorizzazione per la lavorazione e riparazione di preziosi, riferita però alla precedente sede dell’attività, e non dei titoli necessari per il commercio nei locali attualmente utilizzati.

Sono state quindi contestate tre violazioni: commercio di oggetti preziosi senza la prescritta licenza del Questore, esercizio dell’attività commerciale senza la necessaria SCIA e mancata tenuta del registro delle operazioni effettuate sui preziosi.

Per la prima violazione è prevista una sanzione compresa tra 258 e 1.549 euro, mentre per le altre due sono indicati importi in misura ridotta rispettivamente di 5.164 e 308 euro.

La Questura ha inoltre annunciato l’adozione di un provvedimento di cessazione dell’attività di commercio di preziosi e la segnalazione al sindaco per gli ulteriori provvedimenti di competenza. È stata infine ritirata la precedente licenza, in vista della revoca.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha effettuato 15 controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, mentre l’Ufficio Immigrazione e la Digos hanno identificato 28 cittadini extracomunitari, tutti risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale, verificando anche le relative dichiarazioni di ospitalità.

Ulteriori verifiche hanno interessato la circolazione stradale e le aree vicine alla stazione ferroviaria, con il coinvolgimento della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine.

Complessivamente sono stati effettuati 19 posti di controllo, con 497 persone identificate, di cui 126 con precedenti, e 210 veicoli verificati. Il bilancio comprende inoltre una persona denunciata, tre sanzioni amministrative e sette violazioni al Codice della Strada.

L’operazione rientra nel piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Crotone per la prevenzione dei reati e il contrasto delle irregolarità amministrative.