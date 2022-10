Concorsi al Comune di Crotone: pervenute 2010 domande

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande per i sei concorsi già banditi dall’ente, sono pervenute 2010 domande. Lo comunica il vice sindaco ed assessore al Personale Sandro CretellaIl concorso più partecipato è risultato quello per istruttore amministrativo, rispetto al quale sono pervenute oltre 900 domande.In queste ore gli uffici stanno stilando gli elenchi degli ammessi con riserva, i quali potrebbero determinare una contrazione del numero dei partecipanti.Una volta determinati gli elenchi degli ammessi con riserva e degli eventuali esclusi, saranno immediatamente costituite le commissioni e calendarizzate le prove d’esame.L’amministrazione mira ad effettuare le prime prove concorsuali fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre del corrente anno.Inoltre il prossimo 25 ottobre saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per operaio, giardiniere, operatore amministrativo ed agronomo.