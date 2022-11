Comune: provvedimenti alla viabilità cittadina

Al fine di consentire lavori di riqualificazione in via Roma è stato disposta: – l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito veicolare in via Roma dal civico n. 176 all’incrocio con via Gramsci dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dei giorno 10 e 11 novembre 2022 – l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito veicolare in via S. Croce nel tratto compreso tra via Roma e discesa via Venezia dalle ore 8.30 alle ore 16.30 del giorno 11 novembre 2022. Inoltre, al fine di consentire i lavori di riqualificazione al mercato di via Giacomo Manna, è stato disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ed il divieto di transito veicolare in via Giacomo Manna nel tratto compreso tra via Panella e via Torino dalle ore 6.30 alle ore 16.30 del giorno 9 novembre 2022