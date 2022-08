Comune di Crotone, presentati i prossimi concorsi pubblici

Come aveva anticipato il vice sindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella, si apre la “stagione dei concorsi pubblici” del Comune di Crotone.

Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare alla quale con il sindaco Voce hanno partecipato il vice sindaco Cretella, la dirigente del settore personale Raffaella Paturzo e la funzionaria Emanuela Decima

Conferenza che è stata indetta per dare preventiva informativa alla cittadinanza su quelli che saranno i percorsi concorsuali, far conoscere i profili professionali, le modalità di reclutamento, le informazioni utili e dare ulteriore tempo a chi è interessato ad approfondire le materie per la partecipazione ai concorsi.

Numerosi i profili professionali che sono previsti ma soprattutto la possibilità di tenere aperte le graduatorie per i prossimi quattro anni in modo da poter scorrere ulteriormente le stesse ed assumere ulteriore personale.

Operai ordinari, operai specializzati, agenti di polizia locale, istruttori amministrativi, istruttori tecnici, funzionari amministrati ed un dirigente tecnico.

I relativi bandi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale mentre le modalità di partecipazione prevedono l’iscrizione attraverso piattaforma informatica dedicatahttps://comunecrotone.concorsismart.it”

Concorsi Smart è la procedura individuata dall’amministrazione che garantisce trasparenza ed equità e che sarà gestita dalla società Dromedian srl , metterà a disposizione i servizi in modalità Global Service.