Comitato Fuori i veleni: questa mattina l’incontro in Prefettura

Si è tenuto nella giornata di oggi un incontro di una delegazione del “Comitato Fuori i Veleni Crotone Vuole Vivere” presso la Prefettura di Crotone durante il quale, sottolinea una nota “Sono state consegnate la Petizione lanciata il 06.04.2024 dal Comitato con riferimento alla CDS del 3 maggio 2024 e le firme raccolte in modalità on line e cartacea; E’ stata consegnata la nota del Comitato al Consiglio Regionale del 20 maggio 2024; E’ stata consegnata la lettera odierna al Presidente della Regione Calabria, e per conoscenza alla Giunta Regionale ed ai Consiglieri Regionali di maggioranza ed opposizione, in cui si chiede, la sospensione degli effetti e dell’efficacia del Piano Regionale dei Rifiuti in ragione delle gravi conseguenze che questo potrebbe avere per il territorio di Crotone il cui ambiente è già fortemente compromesso, e sottoposto già a forti pressioni epidemiologiche sanitarie, nonché l’avvio straordinario di una Valutazione Ambientale Strategica di tutto il territorio crotonese; E’ stata ribadita la richiesta formulata con l’inoltro del 20.06.2024 delle osservazioni alla CDS del 26.06.2024, di intervento ex art. 3 quinquies D.Lgs. 152/2006, per cui anche le Regioni possono per es. adottare forme di tutela più restrittive qualora lo richiedano situazioni particolari del territorio, al fine di assicurare la condizioni minime essenziali per tutelare l’ambiente e la salute umana; e la richiesta più specifica di intervento statale in caso di danno o minaccia di danno ambientale rivolta alla Prefettura ex art. 309 D.Lgs 152/2006.

In fine, è stato ringraziato il Prefetto e la Prefettura per il vigile e costante controllo effettuato sul territorio, anche alla luce delle preoccupanti dichiarazioni di alcuni organi istituzionali che insinuerebbero il sospetto che Crotone si già meta incontrollata di rifiuti speciali e pericolosissimi”.