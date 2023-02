Comitato Centro Storico Krotone, strisce blu: “Individuare aree gratuite per i residenti”

Riceviamo e pubblichiamo:

In data odierna è stata portata all’attenzione del sindaco, da parte del comitato del centro storico, le difficoltà dei residenti che si sono venute a creare con l’istituzione delle strisce blu nelle aree di parcheggio limitrofe al centro storico. Nella fattispecie: i residenti che finora hanno usufruito delle aree di parcheggio gratuite che non abitano nelle immediate adiacenze dei neo parcheggi a pagamento (ad esempio chi abita in via suriano o via lucifero si trova svantaggiato rispetto a chi abita in largo Umberto I). Ad oggi i residenti si trovano nella condizione di dover pagare per intero il costo del parcheggio che finora era gratuito. Il comitato chiede di poter individuare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito. il comitato intende suggerire soluzioni alternative da integrare nella regolamentazione che verrà stipulata tra l’amministrazione e la nuova società di gestione dell’area parking.

Il Comitato “Centro storico di Krotone”.