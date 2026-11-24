Le manovre di rianimazione avviate immediatamente, il malfunzionamento del defibrillatore comunale, l’utilizzo del dispositivo in dotazione all’ambulanza e i tentativi di salvare la vita di Alfonso Frustillo, proseguiti per circa 75 minuti.

Il sindaco di Cirò, Mario Sculco, interviene sulla morte del concittadino, avvenuta nella serata di sabato 21 novembre, fornendo una ricostruzione delle operazioni di soccorso alle quali ha personalmente partecipato in qualità di medico.

L’emergenza si è verificata nei pressi della chiesa di Santa Maria de Plateis, al termine della celebrazione della Virgo Fidelis, alla quale avevano preso parte numerosi rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, tra cui il comandante della Compagnia di Cirò Marina, capitano Alessio Andolina.

Sculco riferisce di essere stato allertato da un agente della Polizia Locale e di aver raggiunto immediatamente il luogo dell’emergenza insieme a un’infermiera specializzata, consigliera comunale di Crucoli, presente alla cerimonia in rappresentanza del proprio Comune.

Secondo la ricostruzione del primo cittadino, Frustillo era già in arresto cardiaco al momento del loro arrivo. Sono state quindi avviate le manovre di rianimazione, mentre sul posto veniva portato il defibrillatore comunale che, una volta acceso, ha segnalato la batteria scarica.

Contestualmente, riferisce Sculco, è sopraggiunta un’ambulanza non medicalizzata, con a bordo un infermiere e un autista. I soccorritori hanno quindi utilizzato il defibrillatore in dotazione al mezzo, procedendo all’analisi del ritmo cardiaco, alla prima scarica e all’applicazione del protocollo terapeutico previsto.

Il sindaco tiene a distinguere il problema riscontrato nel funzionamento dell’apparecchio comunale dall’effettiva esecuzione della defibrillazione.

«Per quanto ho direttamente constatato, la sostituzione del dispositivo non ha comportato ritardi nella defibrillazione», precisa Sculco.

Alle operazioni di soccorso hanno contribuito anche i volontari dell’associazione CISOM e numerosi carabinieri, alternandosi nelle manovre di rianimazione e assicurando il costante monitoraggio del paziente. I tentativi sono proseguiti per circa un’ora e un quarto, senza tuttavia riuscire a ripristinare l’attività cardiaca spontanea.

Durante l’intervento erano presenti la moglie, i figli e altri familiari di Frustillo, oltre a numerosi cittadini che hanno seguito le operazioni nella speranza di un esito favorevole.

Nel rinnovare il cordoglio personale e dell’amministrazione comunale alla famiglia, Sculco ha ringraziato quanti hanno partecipato ai soccorsi, ribadendo l’importanza di fare chiarezza sulla funzionalità e sull’accessibilità dei dispositivi salvavita.

«La piena funzionalità e l’accessibilità dei dispositivi salvavita restano questioni della massima importanza, sulle quali è doveroso fare chiarezza», sottolinea il primo cittadino.

Sculco invita infine a distinguere la ricostruzione delle operazioni di emergenza da eventuali valutazioni sulle conseguenze cliniche del problema riscontrato nel defibrillatore comunale.

«Altrettanto importante è restituire con precisione quanto accaduto durante i soccorsi, senza sovrapporre alla ricostruzione dei fatti conclusioni cliniche non accertate. Lo dobbiamo alla memoria del caro Alfonso, ai suoi familiari e a quanti hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita», conclude il sindaco.