Cinque nuove figure professionali nella pianta organica del Comune

Ed è un ulteriore viatico per l’ottimizzazione della macchina dell’Ente in vista dei prossimi concorsi pubblici che saranno banditi a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione.

I neo assunti sono la dott.ssa Maria Francesca Sgrizzi, nata a Crotone, profilo prof. Esecutore Amministrativo, in mobilità volontaria, con 9 anni di esperienza nella P.A. – assegnata alla CUC, Settore 1, l’Arch. Giuseppe Tarantino, anch’egli nato a Crotone, profilo prof. Esecutore Amministrativo, in mobilità volontaria, con 14 anni di esperienza nella P.A. – assegnato all’U.O. Antica Kroton, il dott. Salvatore Greco – Istruttore Direttivo Informatico, profilo prof. Analista Informatico, in comando dal Comune di Bologna, con 32 anni di esperienza nella P.A. – assegnato al Settore IV – Ufficio Infrastrutture Tecnologiche Agenda Digitale G.D.P.R. e il dott. Mario Malandrino, di Crotone, vincitore di concorso all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assegnato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il profilo di Funzionario “Esperto in gestione, rendicontazione e controllo”