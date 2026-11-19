Nuovi spazi per le sepolture nel cimitero cittadino di Crotone, in viale Antonio Gramsci. La Giunta comunale ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Sandro Cretella, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il completamento di 23 edicole funerarie, con un importo previsto per i lavori di 252.826,29 euro.

L’intervento punta a rispondere alla crescente richiesta di spazi sepolcrali attraverso il completamento di strutture già parzialmente realizzate all’interno del cimitero. Il progetto prevede 19 edicole funerarie affiancate e quattro strutture singole indipendenti, oltre alla costruzione di una copertura per il corpo scale esistente.

Nel dettaglio, le 19 edicole affiancate saranno completate utilizzando le strutture portanti già presenti, costituite da un muro con setti di contrasto in cemento armato. Diciassette di queste ospiteranno ciascuna cinque loculi e dieci cellette e ossari, mentre le altre due saranno dotate rispettivamente di quattro e tre loculi, con otto e sei cellette e ossari.

Le quattro edicole singole saranno invece collocate in un’area leggermente più a monte, dove sono già state realizzate le relative fondazioni. Ciascuna struttura comprenderà cinque loculi sovrapposti e dieci cellette e ossari.

Complessivamente, il progetto consentirà di ricavare 112 loculi e 224 cellette e ossari, secondo la configurazione prevista negli elaborati approvati.

Tra le opere programmate figura anche una copertura destinata a proteggere dalle intemperie il corpo scale recentemente realizzato, migliorando le condizioni di accesso per i cittadini che utilizzano le rampe.

Sono inoltre previsti interventi di impermeabilizzazione delle coperture, installazione di pluviali e lattonerie e predisposizione degli impianti elettrici per l’illuminazione votiva, con cassette di derivazione, cavidotti e collegamenti necessari.

Per quanto riguarda il finanziamento, l’amministrazione intende adottare un sistema basato sui corrispettivi versati dai cittadini interessati all’assegnazione delle edicole funerarie. Le somme derivanti dalle concessioni contribuiranno quindi alla copertura delle spese di realizzazione, attraverso un meccanismo contabile che dovrà essere definito dal Comune.

Con l’approvazione del progetto di fattibilità si apre ora la fase amministrativa finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse e alla definizione delle modalità di assegnazione in concessione.

Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero delle edicole disponibili, l’ente valuterà la possibilità di ricorrere a un sorteggio pubblico, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento.

Il vicesindaco Sandro Cretella ha sottolineato il significato dell’intervento anche sotto il profilo del decoro e della cura degli spazi cimiteriali.

«Il cimitero è un luogo che merita particolare attenzione, perché custodisce gli affetti, i ricordi e la memoria delle nostre famiglie. Intervenire per completare queste edicole funerarie significa anche avere rispetto della memoria dei nostri cari e assicurare ai cittadini spazi decorosi, sicuri e dignitosi nei quali conservare e onorare il ricordo dei propri defunti», ha dichiarato.

Secondo Cretella, il progetto rientra in una strategia più ampia che punta a utilizzare in maniera più efficiente gli spazi disponibili nel cimitero esistente, aumentando le possibilità di sepoltura e migliorando le condizioni complessive delle strutture.

L’assessore ha richiamato anche il servizio di pulizia dei cimiteri già deliberato dall’amministrazione, indicandolo come parte degli interventi programmati per la manutenzione e il decoro.

L’approvazione del progetto rappresenta dunque un primo passaggio verso il completamento delle nuove edicole funerarie. Restano da definire le successive procedure amministrative, le modalità di assegnazione e i tempi di realizzazione dei lavori.