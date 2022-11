Cic alla scuola di San Francesco, aggiudicato l’appalto

E’ stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dalla presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) rilevato nell’area della scuola S. Francesco.

Il provvedimento che ha aggiudicato i lavori di messa in sicurezza e di bonifica per oltre 9.500.000 euro fa seguito all’approvazione del progetto esecutivo che prevede la bonifica dell’area della scuola “S. Francesco” dove tra l’altro sono in corso anche i lavori previsti dal progetto “Antica Kroton”.

Si tratta di una attività molto delicata che prevede il recupero di un’area importante, condotta con celerità dagli uffici dell’Ente: dall’approvazione del progetto esecutivo all’aggiudicazione della gara sono trascorsi meno di novanta giorni pur considerando la complessità dell’intervento.

Intervento per il quale è stata prevista una attivitàprogettuale preventiva che individua completamente i lavori da realizzare ed è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e la stessa è corredata da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.