Chiusi per mancanza d’acqua: oltre al danno la beffa

Chiuso per mancanza d’acqua. È il cartello di uno dei locali presenti nel cuore del lungomare di Crotone, oggi 7 agosto, proprio nei giorni in cui i tavolini dovrebbero registrare il tutto esaurito e con più turni. Una stagione tanto attesa dagli esercenti dopo tutte le problematiche legate al Covid, ma che prima per il calo di presenze che si è registrato nel mese di luglio e adesso per la crisi idrica, sta mettendo in grande difficoltà tanti imprenditori crotonesi.