Centro storico di Crotone, il Comitato denuncia: «Situazione igienica insostenibile»

Deiezioni animali lungo strade, vicoli e marciapiedi, difficoltà nel transito pedonale e richieste di interventi urgenti per ripristinare condizioni adeguate di pulizia. È quanto denuncia Cesare Spanò, presidente del Comitato Centro Storico di Crotone, in una segnalazione indirizzata all’assessore comunale all’Ambiente Mario Megna.

La comunicazione, datata 10 novembre, è stata trasmessa per conoscenza anche al sindaco, al Comando di Polizia Locale, ad Akrea e al Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario dell’ASP di Crotone.

Al centro della denuncia, la presenza di deiezioni di cani e gatti sul suolo pubblico, una situazione che, secondo il presidente del Comitato, interesserebbe in maniera diffusa l’intero centro storico e non soltanto alcune strade.

Spanò descrive un problema ricorrente, che renderebbe difficoltoso il passaggio dei pedoni, soprattutto per anziani, bambini e persone con difficoltà motorie. A complicare ulteriormente la situazione contribuirebbero anche le condizioni della pavimentazione, segnalata come dissestata in diversi punti.

Nella nota viene riportato, a titolo esemplificativo, quanto riscontrato nella mattinata del 9 novembre nei pressi dell’abitazione dello stesso presidente del Comitato. Secondo la segnalazione, il tratto di strada presentava numerose deiezioni, anche in prossimità degli ingressi delle abitazioni, dei tombini e lungo i muri perimetrali.

Per documentare le condizioni dell’area, Spanò riferisce di aver allegato alla comunicazione otto fotografie e un video.

Il presidente del Comitato racconta inoltre di essere intervenuto personalmente per ripulire il tratto antistante la propria abitazione, così da consentire nuovamente il passaggio dei pedoni.

Un’iniziativa volontaria che, precisa, non può sostituire gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria richiesti all’Amministrazione comunale e al gestore del servizio di igiene urbana.

Da qui la richiesta di un’azione più ampia, che non si limiti a interventi occasionali. Il Comitato sollecita una pulizia straordinaria, con lavaggio e disinfezione delle aree interessate, oltre a una revisione della frequenza degli interventi ordinari di spazzamento e lavaggio nel centro storico.

Tra le misure richieste figurano anche maggiori controlli della Polizia Locale sul rispetto degli obblighi di raccolta delle deiezioni canine, verifiche sulla presenza di animali randagi e colonie feline, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASP, e l’installazione di cestini dedicati, distributori di sacchetti e segnaletica informativa.

Spanò propone infine una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari di animali, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e migliorare il decoro degli spazi pubblici.

La segnalazione si conclude con la richiesta di interventi strutturali e continuativi per affrontare una situazione che il Comitato Centro Storico considera ormai estesa e ricorrente.