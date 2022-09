Autobotte da 24.000 litri arrivata all’ospedale di Crotone

E’ arrivata poco fa all’ospedale di Crotone un’autobotte, proveniente dall’aeroporto Sant’Anna, della capacità di 24.000 litri che ha già iniziato le operazioni di supporto al nosocomio crotonese, in attesa che il servizio idrico riprenda regolarmente nella giornata di domani. L’acqua era mancata già in mattinata e si era cercato di tamponare la situazione con l’ausilio di autobotti più piccole, che però non sono riuscite ad arginare completamente la problematica.

