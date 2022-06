Questa sera intorno alle ore 21:30 squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta per un incidente stradale in località Salica.

Giunti sul posto vi era una vettura Fiat 500 che dopo aver sbandato è finita fuori strada, all’interno della stessa due ragazze di Crotone una delle quali estratta dai vigili del fuoco ed affidata alle cure dei sanitari del 118, per i rilievi del caso anche la Polizia.